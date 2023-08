Fifa 23 adiciona hijab ao avatar de zagueira do Marrocos

O Fifa 23, principal jogo eletrônico de futebol do mundo, anunciou na última quarta-feira, dia 09, a adição do hijab, tradicional véu islâmico que cobre a cabeça e o pescoço, mas deixa o rosto à mostra, aos acessórios customizáveis dos avatares digitais das atletas presentes no jogo.



A implementação da peça ocorre por conta da zagueira marroquina Nouhaila Benzina, de 25 anos. Durante a Copa do Mundo feminina de 2023, ela se tornou a primeira jogadora a utilizar um hijab na história do torneio. Anteriormente a adição da peça de roupa, o modelo de Benzina não estava disponível no modo de jogo que simula o Mundial de 2023.