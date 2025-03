PREOCUPAÇÃO

Filha de Maradona diz que família vive com medo da máfia após morte do pai

Ex-jogador morreu em 2020, aos 60 anos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 4 de março de 2025 às 00:07

Dalma Maradona ao lado do pai Crédito: Reprodução

Filha mais velha do ex-jogador Diego Maradona, Dalma afirmou que desde a morte do pai, em novembro de 2020, a família vive com "medo da máfia". Familiares do craque acusam profissionais de saúde de negligência criminosa e imperícia na morte de Maradona. O julgamento está marcado para começar no dia 11 de março, na Argentina. >

"A minha mãe [Claudia Villadañe] está preocupada porque tem medo, medo da máfia, daqueles que controlam tudo, que têm dinheiro e poder", iniciou Dalma Maradona, no podcast Angel Responds, do canal do YouTube Bondi Live. >

"Precisamos que as pessoas saibam a verdade sobre a morte do meu pai. A minha mãe diz para eu me calar, para não dizer nada, que tem medo. Mas eu não posso, devo isso a ele. Não me importo. Sei contra o que estou lutando, mas não consigo calar. [Você] Pode estar rodeado de uma multidão, mas há pessoas que adiantam dinheiro e você desaparece do mapa", completou.>

Apesar das afirmações, a filha de Maradona não deixou claro se a família está recebendo algum tipo de ameaça. Sete profissionais de saúde serão julgados no dia 11 de março. A enfermeira Gisela Madrid será julgada em outro momento, em outubro. >