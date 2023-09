Filha perdida? Jogadora viraliza por semelhança com Ronaldinho Gaúcho

Miche Minnies viralizou por semelhança com Ronaldinho Gaúcho. Crédito: Reprodução

A atacante Miche Minnies, de 21 anos, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado: sua incrível semelhança com Ronaldinho Gaúcho. Nos últimos dias, vários internautas compartilharam montagens comparando a sul-africana com fotos do brasileiro em seus dias de jogador de futebol - ele se aposentou dos gramados em 2018.



A semelhança, aliás, vai além do aspecto físico. Assim como o 'Bruxo', Miche também usa o cabelo preso e uma faixa na cabeça durante os jogos, um estilo bem parecido com o que o ex-meia utilizava em boa parte da carreira.

Assim como R10, a jogadora também se destaca nos gramados. E ainda carrega algumas coincidências com o Brasil. Em 2021, ela foi artilheira e campeã da Sasol League, principal competição de futebol feminino da África do Sul, defendendo.... o Vasco da Gama. O time é homônimo do clube carioca, e foi fundado nos anos 1980 por integrantes da comunidade portuguesa do país africano.

Miche também já enfrentou a Seleção Brasileira. Em novembro de 2018, ela atuou em uma partida válida pelo Grupo B do Mundial Feminino sub-17. Mas as lembranças não são boas. Afinal, a jogadora foi expulsa no início do 2° tempo e viu suas companheiras perderem por 4x1.