ESPORTE

Final da Copa do Brasil: Atlético-MG decide em casa contra o Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira (24) os mandos de campo da final da Copa do Brasil 2024. Em sorteio, realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, foi definido que a partida de volta será disputada nos domínios do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

As partidas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, às 16h. O primeiro confronto está previsto para ocorrer no Maracanã, enquanto o segundo vai acontecer na Arena MRV. O vencedor da Copa do Brasil 2024 levará para casa R$ 73,5 milhões, enquanto o vice-campeão receberá R$ 31,5 milhões. O Flamengo está em busca do pentacampeonato, enquanto o Galo tenta ser campeão pela terceira vez.