‘Fizemos um jogo bem abaixo’, admite técnico do Vitória após derrota para o Londrina

O zagueiro Yan Souto e o atacante Iury Castilho se preparam para a bola aérea diante do Londrina. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória jogou mal contra o Londrina e pagou o preço. O rubro-negro perdeu por 2x0, no estádio do Café, caiu para a segunda colocação da tabela da Série B do Brasileiro e viu o Sport assumir a liderança. Após o jogo disputado pelo Leão nesta segunda-feira (7), o técnico Léo Condé lamentou o tropeço após cinco jogos de invencibilidade.



“A gente não tem como negar que fizemos um jogo bem abaixo. Foi um conjunto de situações que nos levaram à derrota. O campo não facilitou, alguns jogadores estavam num dia pouco inspirado e tivemos algumas oportunidades no início que poderiam ter mudado a história do jogo. Fomos dando espaços para o adversário, que aproveitou as chances”, avaliou o comandante rubro-negro.

O Londrina construiu o placar com a bola parada, na etapa final. Gabriel marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Paulinho Moccelin e João Paulo fechou o marcador cobrando falta. As tratativas de Léo Condé no vestiário para o segundo tempo não surtiram efeito.

“Tentamos mudar no intervalo, com mais cuidado na saída de bola. Faltou agredir a última linha defensiva deles. Não voltamos bem no segundo tempo, sofremos um gol que a gente tem sofrido pouco de bola parada. Quando começamos a ter mais controle do jogo, a gente sofreu mais um gol de bola parada que atrapalhou nosso poder de reação. Agora é reestruturar e trabalhar bastante para a próxima partida”.

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (13), contra o Ceará. A bola rola às 18h, no Barradão, pela 23ª rodada da Série B.

A delegação rubro-negra retornar para Salvador na tarde de terça-feira (8) e se reapresenta na Toca do Leão na quarta-feira (9), quando iniciará os preparativos para o jogo contra o alvinegro.

Ao longo da semana, Léo Condé vai estudar se irá manter o esquema tático com três zagueiros.