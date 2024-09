COPA DO BRASIL

Flamengo tem desfalques, mas pode ter retorno de trio contra o Bahia

Gabigol e Arrascaeta treinaram no campo e estão à disposição de Tite

Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 15:11

Gabigol pode ser o substituto de Pedro no restante da temporada Crédito: Marcelo Cortes /CRF

Adversário do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo pode ter reforços para montar o time que enfrenta o tricolor, nesta quinta-feira (12), às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta.

Nesta segunda-feira (9), o time carioca voltou aos treinos e o técnico Tite contou com dois reforços: o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol foram para o campo e devem ficar à disposição do treinador.

Outro que pode voltar ao time é o meia De la Cruz. O jogador se machucou no jogo de ida, na Fonte Nova, e ficou fora da convocação do Uruguai para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele fez tratamento nesta segunda-feira, mas a expectativa é pelo retorno.

O zagueiro Léo Pereira, que ficou fora contra o Corinthians, pelo Brasileirão, treinou normalmente e não preocupa. A situação é a mesma do também zagueiro David Luiz.

A partir de quarta-feira (11), véspera da partida, Tite espera contar também com os retornos de Gerson e Fabrício Bruno, convocados para Seleção Brasileira, além de Erick Pulgar, que está com a seleção do Chile, e com Varela, que está com a seleção do Uruguai.

Por outro lado, o treinador já sabe que não terá os atacantes Pedro, Everton Cebolinha e Michael, e o lateral Viña. Todos machucados. Pedro, Cebolinha e Viña sofreram lesões graves e não atuam mais esse ano.