MUNDIAL DE CLUBES

Flamengo x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas oitavas do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Estádio Hard Rock, em Miami, às 17h

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 13:00

Flamengo x Bayern de Munique Crédito: Divulgação/Fifa

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Flamengo x Bayern de Munique ao vivo

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. >

Flamengo

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar no Grupo D, com sete pontos conquistados. A equipe comandada por Felipe Luís chega embalada, mas sabe que terá um grande desafio pela frente. O elenco conta com nomes experientes como Arrascaeta, Gerson e Rossi, e reforços como Gonzalo Plata e Alex Sandro. >

Bayern de Munique

O Bayern ficou com a segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do Benfica. Apesar disso, o clube alemão é um dos favoritos ao título. Comandado por Vincent Kompany, o time bávaro voltou a vencer a Bundesliga na temporada 2024/25, mas não teve sucesso nas copas. A equipe aposta na liderança de Harry Kane, além da juventude e talento de Musiala e Olise. >

Prováveis escalações de Flamengo x Bayern de Munique

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Técnico: Felipe Luís>

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic (Upamecano) e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x Bayern de Munique

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: Oitavas de final>

Data: Domingo, 29 de junho de 2025>

Horário: 17h (horário de Brasília)>

Local: Estádio Hard Rock, Miami - EUA>