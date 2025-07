BRASILEIRÃO

Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h30

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 12:30

Flamengo Crédito: Divulgação/Fifa

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado (12 de julho), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo

A partida entre Flamengo e São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere (pay-per-view). >

Flamengo

O Rubro-Negro retorna aos gramados após disputar o Mundial de Clubes, onde foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique. No Brasileirão, o time lidera a tabela com 24 pontos, mesmo tendo um jogo a menos, e ostenta os melhores ataque e defesa do torneio. O volante Erick Pulgar, com fratura no pé direito, é desfalque confirmado, assim como Gerson, vendido ao Zenit. >

São Paulo

O Tricolor paulista busca uma reviravolta na temporada. Antes da pausa para o Mundial, perdeu por 3 a 1 para o Vasco, o que resultou na demissão de Luis Zubeldía. Hernán Crespo retorna ao comando técnico com reforços importantes: Lucas Moura, Oscar, Marcos Antônio e Ferreirinha estão de volta após recuperação. Luciano cumpre suspensão por acúmulo de cartões. Durante a parada, Igor Vinícius, Liziero e Matheus Alves deixaram o elenco. >

Prováveis escalações de Flamengo x São Paulo

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e De la Cruz; Luiz Araújo e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís>

São Paulo: Rafael; Sabino, Ferraresi e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo

>

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x São Paulo >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 13ª rodada>

Data: Sábado, 12 de julho de 2025>

Horário: 16h30 (de Brasília)>

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ>