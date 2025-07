BRASILEIRÃO

Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 14:30

Estádio Mané Garrincha pode receber a partida Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (12 de julho), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo

A partida entre Vasco e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). >

Vasco

O Cruz-Maltino retorna aos gramados com boas notícias após a pausa para o Mundial de Clubes. Léo Jardim e Philippe Coutinho renovaram seus contratos, e o técnico Fernando Diniz aproveitou o período para ajustar a equipe. Antes da pausa, o Vasco venceu com autoridade o São Paulo por 3 a 1 fora de casa e agora deposita esperanças em mais uma boa atuação de Vegetti, com apoio de Rayan e Nuno Moreira. >

Botafogo

O Alvinegro chega ao clássico com mudanças importantes. Renato Paiva foi demitido após a eliminação para o Palmeiras, e Davide Ancelotti foi contratado, mas ainda aguarda regularização — quem comanda a equipe no sábado é o interino Cláudio Caçapa. A equipe também perdeu Igor Jesus e Jair, mas tenta se renovar com destaque para nomes como Arthur Cabral e Joaquín Correa. O clube busca mostrar a força de seu projeto sob a SAF após ter vencido o PSG em amistoso internacional. >

Prováveis escalações de Vasco x Botafogo

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz>

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando (David Ricardo), Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Joaquín Correa). Técnico: Davide Ancelotti (interinamente comandado por Cláudio Caçapa)>

Ficha do Jogo

Jogo: Vasco x Botafogo >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 13ª rodada>

Data: Sábado, 12 de julho de 2025>

Horário: 18h30 (de Brasília)>

Local: Mané Garrincha, Brasília - DF>