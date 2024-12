ALVO DE COBIÇA

Fluminense faz proposta pelo goleiro Lucas Arcanjo; Vitória analisa

Clube carioca tenta contratar o jogador para a temporada 2025



Gabriel Rodrigues

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 17:10

Lucas Arcanjo é um dos destaques do elenco do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Cria da base do Vitória, o goleiro Lucas Arcanjo pode deixar a Toca do Leão em 2025. O goleiro despertou o interesse do Fluminense, que apresentou proposta oficial para comprar o jogador. A situação está sendo analisada pelo Leão.

Em contato com o CORREIO, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou o interesse do time carioca. Segundo ele, a proposta será discutida internamente e deve ter um desfecho nos próximos dias.

Baiano de Piritiba, Lucas Arcanjo tem 26 anos e estreou pelo time principal do Vitória em 2019. O goleiro começou a ganhar sequência em 2021, e desde o ano passado é o dono absoluto do gol rubro-negro.

Arcanjo fez parte dos times que conquistaram os acesso da Série C para B, e da Série B para a Série A. No currículo, ele tem os títulos da Série B, vencido ano passado, e do Campeonato Baiano deste ano.