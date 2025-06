VITÓRIA BRASILEIRA

Fluminense vence Ulsan HD e só precisa empatar para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

No sufoco, clube brasileiro bateu time coreano por 4 a 2

Estadão

Publicado em 21 de junho de 2025 às 21:15

Jhon Arias ganhou prêmio de melhor jogador da partida Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Até a metade do primeiro tempo do duelo deste sábado com o Ulsan HD, da Coreia do Sul, o Fluminense indicava que seria capaz de construir uma vitória tranquila na segunda rodada do Mundial de Clubes. Depois de abrir o placar com Arias, contudo, atrapalhou-se, deixou o time coreano virar o jogo e sofreu muito até vencer por 4 a 2, para o alívio dos torcedores tricolores presentes no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey. >

Com quatro pontos, mesma pontuação do vice-líder Borussia Dortmund, a equipe tricolor termina a rodada na liderança por ter um gol a mais de saldo que rival alemão. Se empatar com o sul-africano Mamelodi Sundowns - terceiro colocado, com três pontos -, às 16 horas (de Brasília), na quarta-feira, garante a classificação sem precisar de combinações de resultados.>

Frente a um adversário mais frágil que o Dortmund, com o qual empatou sem gols na primeira rodada, o time comandado por Renato Gaúcho se apresentou com uma nova configuração do meio de campo para frente. Preservada a presença do indispensável Arias e da dupla de contenção formada por Hércules Martinelli, saíram Nonato, Everaldo e Canobbio para as entradas de Ganso, Cano e Serna.>

Pareciam acertadas as escolhas de Renato. Serna trabalhava muito bem pelo lado esquerdo com Fuentes, e Arias, embora tivesse menos apoio de Guga, acelerava o jogo pela direita. O fluminense trabalhava bem a bola para desafiar a linha de cinco que encerrava a marcação em blocos baixos organizada pelos sul-coreanos.>

O controle de jogo tricolor só foi traduzido em gol na segunda metade da etapa inicial, aos 27 minutos, quando Arias acertou belíssima cobrança de falta. O chute colocado no canto do goleiro Hyen-Woo foi um dos últimos atos do time carioca antes de o cenário da partida se transformar totalmente.>

A história mudou com um erro de passe de Ganso, causador de um contra-ataque que terminou com Jin-Hyun recebendo livre, um pouco sem ângulo, para colocar na rede e empatar a partida.>

Um pouco atordoado, o Fluminense dava muitos espaços e cometia erros básicos na defesa, a exemplo da bola mal afastada por Freyres na origem do lance do segundo gol do Ulsan, marcado por Um Won-Sang, de peixinho, após cruzamento a meia altura.>

Ao voltar para o segundo tempo, com Everaldo no lugar de Ganso, o time tricolor mostrava nervosismo e desorganização. Dessa forma, ficou vulnerável e deu condições para que o Ulsan ficasse ainda mais à vontade em campo, a ponto de criar duas chances muito claras que só não foram transformadas no terceiro gol por falha técnica dos coreanos.>