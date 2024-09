BRASILEIRÃO

Fluminense x São Paulo: Denúncia de árbitro no STJD pode influenciar pedido de anulação do jogo

Tribunal vai decidir se Paulo César Zanovelli descumpriu regra do futebol ao confirmar gol da equipe carioca mesmo após análise no VAR

B Bruno Accorsi

Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 15:48

Lance do jogo entre Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O árbitro Paulo César Zanovelli foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na segunda-feira, por descumprir uma das regras do futebol na vitória por 2x0 do Fluminense sobre o São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão. Por isso, está sujeito a suspensão de 15 a 120 dias, conforme determinado pelo artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no qual foi enquadrado. Ainda não há data para o julgamento.

Além da possível suspensão a Zanovelli, a situação pode ter como desfecho a anulação da partida, solicitada oficialmente pelo São Paulo junto ao STJD, em ação que não está diretamente relacionada à denúncia da Procuradoria contra o árbitro. Se ele for condenado, o time paulista terá mais argumentos a favor da sua tentativa de anular o jogo.

O próprio artigo 259 cita a possibilidade de anulação caso seja comprovado que o árbitro deixou de observar as regras da modalidade. "A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado", diz o texto.

Zanovelli e a equipe de arbitragem de vídeo da partida - formada por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, Rodrigo Batista Raposo, Marcos André Gomes da Penha e Marcus Vinicius Gomes - foram intimados pela Procuradoria para prestar depoimento pessoal. Também foi solicitado à Comissão de Arbitragem da CBF uma manifestação por escrito sobre o caso.

COMO A DENÚNCIA INFLUENCIA O PEDIDO DE ANULAÇÃO?

Higor Maffei Bellini, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Butantã e mestre em Direito Desportivo, vê como bastante plausível a possível invalidação do resultado se o STJD concluir que Zanovelli cometeu erro de direito.

"Se ele se confundiu, não aplicou a regra, se ele errou na aplicação, para mim está demonstrado o erro de direito. Ele não aplicou a regra ao fato. Quando você não aplica uma regra ao fato, é um erro de direito", disse ao Estadão. "O esquecimento dele, o desconhecimento da regra por parte dele - eu prefiro falar que ele acabou esquecendo de aplicar - pode, sim, levar ao resultado de anulação da partida. Não há o menor problema em se anular. É uma possibilidade, e creio que é uma possibilidade real."

Bellini ressalta, entretanto, que a argumentação do árbitro para explicar a decisão que tomou, assim como a comunicação feita com o VAR, pode livrá-lo da punição. "Os áudios divulgados são de uma conversa entre ele e o VAR, mas ninguém melhor do que ele para explicar o motivo daquelas frases, daquelas palavras e qual era a linha de pensamento dele naquele momento. Se o árbitro, com suas explicações, demonstrar que conhecia a regra e por motivo A, B ou C teve aquela atitude, ele pode ser absolvido."

A possibilidade de anulação passa também pelas determinações de prazo para que um pedido dessa natureza seja realizado. O artigo 85 do CBJD diz que tal solicitação tem de ser feita até 48 horas depois da entrega da súmula, e o São Paulo fez oito dias depois do jogo, em 9 de setembro, após divulgação do áudio do VAR, no dia 6, uma sexta-feira.

"O prazo que estava lá, da entrega da súmula, hoje é conflitante com a realidade dos fatos. Hoje, eu tenho que esperar também a divulgação do áudio do VAR. Por isso, entendo que há uma necessidade urgente da revisão do CBJD para se adequar à nova realidade dos fatos, à existência do VAR. Eu não posso prejudicar ainda mais o clube que teve esse prejuízo na partida, dizendo que ele tinha o prazo de 48 horas da entrega da súmula, porque os áudios do VAR não estavam disponíveis. Sem o áudio do VAR, como fazer uma fundamentação concisa e completa da impugnação?", avalia Bellini.

O LANCE

A reclamação do São Paulo é referente ao gol marcado por Kauã Elias, o primeiro do Fluminense. Na ocasião, o árbitro deu vantagem após uma falta de Calleri em Thiago Santos. O zagueiro Thiago Silva ficou com a bola e havia entendido que o árbitro havia marcado a infração. Com isso, ajeitou a bola com a mão e reiniciou a jogada, que culminou em gol.

O São Paulo viu falta de Thiago Silva no lance e chegou a reclamar no campo de jogo. Zanovelli chegou a afirmar que havia dado vantagem no lance, mas caiu em contradição ao analisar no VAR. "Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dei sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?", concluiu.

Na denúncia protocolada nesta semana, a Procuradoria destaca que "não há como inferir, com segurança, se o sinal efetuado pelo denunciado foi de vantagem ou, de fato, para cobrar a falta assinalada pelo árbitro assistente. Contudo, a partir do áudio disponibilizado pela Comissão de Arbitragem da CBF, juntado como prova pelo Noticiante (São Paulo), verifica-se que o Denunciado seguramente deu vantagem no referido lance."