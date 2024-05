AUTOR DO GOL

'Foco é voltar a vencer', diz Daniel Jr após eliminação na Copa do Brasil

Durante entrevista pós-jogo, o meia destacou a entrega da equipe

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de maio de 2024 às 21:27

Daniel Jr lamentou a eliminação do Vitória na Copa do Brasil Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Após a eliminação do Vitória na Copa do Brasil para o Botafogo, o meia Daniel Jr destacou o desempenho da equipe na partida realizada nesta quarta-feira (22). O autor do único gol do Leão no jogo também pontuou que vai ser preciso mudar o foco para a Série A.

“É muito triste o resultado, mas é só o início que eu trabalho. O que eu levo de positivo é a entrega da equipe, acho que não faltou em nenhum momento. Todo mundo correndo, todo mundo se ajudando. O foco principal é o Campeonato Brasileiro e a gente voltar a vencer”, disse.

Questionado sobre o início do trabalho de Thiago Carpini, anunciado como novo técnico do clube após a demissão de Léo Condé, o meia do Leão reforçou que o novo comandante ainda está no início de sua passagem pelo Vitória.

“Sobre o professor, eu acho que ele tem feito um bom trabalho. É só o início, como eu falei. E agora é cabeça erguida, esquecer [a desclassificação] e focar somente no Brasileiro”, completou.