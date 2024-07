DISPUTA

Fora da Eurocopa, Pedri aceita pedido de desculpas de Toni Kroos: 'Essas coisas acontecem'

Pedri sofreu uma forte entorse lateral interna no joelho esquerdo após uma dura entrada do jogador alemão

O meio-campista Pedri se manifestou neste domingo sobre o pedido de desculpas do alemão Toni Kroos e relevou a questão sobre a falta cometida sobre o rival, que o tirou dessa reta final da Eurocopa. O jogador da seleção espanhola classificou o lance como coisas do futebol.

Pedri sofreu uma forte entorse lateral interna no joelho esquerdo após uma dura entrada do jogador alemão. No entanto, o atleta informou que se despediu das partidas, mas não da Eurocopa. Ele vai seguir com o grupo até o final.