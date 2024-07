FUTEBOL

Pedri, da Espanha, sofre entorse no joelho e fica fora da Eurocopa

O meia espanhol Pedri está fora da Eurocopa da Alemanha. Exames médicos na manhã deste sábado (6) mostraram entorse lateral interna de grau 2 no joelho esquerdo do jogador de 21 anos do Barcelona. A lesão vai afastá-lo dos gramados de quatro a seis semanas. A Espanha está na semifinal do torneio e na terça-feira enfrenta a França por vaga na decisão.