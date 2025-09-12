Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:00
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O duelo direto contra a zona de rebaixamento promete muita tensão, já que ambos os times estão no Z4.
A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).
Últimos confrontos entre VitóriaxFortaleza
O Tricolor do Pici ocupa a 19ª colocação com 15 pontos — três vitórias, seis empates e 12 derrotas. Com Martín Palermo no comando, o time tenta iniciar reação e pode ter novidades: o colombiano Yeison Guzmán foi apresentado nesta semana e pode estrear. Além disso, jogadores como Magrão, Emiliano Martínez, José Welison e Deyverson foram reintegrados ao elenco. Por outro lado, seguem como dúvidas Moisés (coxa), Herrera (joelho) e Lucas Sasha (panturrilha).
O Leão da Barra é o 17º colocado com 22 pontos, campanha de quatro vitórias, 10 empates e oito derrotas. O Rubro-Negro venceu o duelo do primeiro turno contra o Fortaleza por 2 a 1, no Barradão, com gols de Janderson e Matheuzinho. Para este jogo, Jamerson (tornozelo) e Rúben Ismael (joelho) seguem fora, mas o time não tem jogadores suspensos.
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Emiliano Martínez, Matheus Pereira, Lucca Prior (Pochettino); Breno Lopes, Marinho e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.