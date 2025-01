ESTREIA EM BRANCO

Gabigol ignora torcedores e jornalistas após estrear no Mineirão com empate

O jogador do Cruzeiro fugiu da zona mista de imprensa e não atendeu a nenhum fã na saída do estádio

A estreia de Gabigol no Mineirão foi bem diferente da expectativa colocada pelo torcedor cruzeirense. O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Betim dentro de casa, e a torcida não pôde contar com o craque recém-chegado no momento de aperto. Ainda que estivesse em campo no jogo no Mineirão, o cruzeirense mal apareceu, deixando os torcedores profundamente incomodados. >