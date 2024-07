BRASILEIRÃO

Gabriel decide em pênalti incomum e Flamengo vence o Criciúma de virada em Brasília

O Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 20 horas, no Barradão

Estadão

Publicado em 20 de julho de 2024 às 18:27

Gabriel marcou segundo gol Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Com gol de Gabriel Barbosa aos 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu o Criciúma, de virada, por 2 a 1, neste sábado, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 60 mil torcedores estiveram nas arquibancadas.

O Flamengo voltou a vencer após dois jogos e subiu para os 34 pontos, se mantendo na briga pelas primeiras colocações com Botafogo e Palmeiras. Já o Criciúma chegou ao quarto jogo sem vitória e é o 14º, com 17, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

A partida foi disputada em Brasília, pois o Maracanã está fechado até o dia 24 de julho para reparos - foram 10 jogos em que Flamengo e Fluminense foram mandantes durante o mês.

O primeiro tempo foi bastante igual, mas com o Criciúma efetivo e colocando a bola na rede. O Flamengo demorou a chegar e assustou o adversário somente após os 15 minutos. Aos 23, Pedro ganhou da marcação na área e finalizou para ótima defesa do goleiro Gustavo.

Já o Criciúma manteve bem postada sua marcação e esperou pelos contra-ataques para chegar com perigo. E aos 34 minutos abriu o placar. Trauco cobrou falta no lado direito, Allano desviou e Rodrigo finalizou forte. Rossi espalmou e o mesmo Rodrigo concluiu no rebote.

Antes do intervalo, o Flamengo esboçou pressão pelo empate. Aos 48, após escanteio, Fabrício Bruno finalizou de forma estranha, mas o suficiente para obrigar o goleiro Gustavo a fazer boa defesa e manter a vitória parcial.

No segundo tempo, o Flamengo poderia ter empatado após a arbitragem marcar pênalti de Rodrigo em Arrascaeta. Contudo, aos 16, Pedro cobrou muito mal e Gustavo defendeu no seu canto esquerdo. Na sequência, o goleiro do Criciúma voltou a aparecer bem em oportunidade de Léo Pereira.

Apesar de perder o pênalti, Pedro seguiu atento e fez o torcedor sorrir aos 30 minutos. Viña saiu em velocidade pela esquerda e tocou para Arrascaeta. O uruguaio carregou a bola e deu linda assistência para o centroavante, que finalizou de primeira, sem chances para Gustavo.

A igualdade animou o Flamengo, que se lançou ao ataque e conseguiu a virada. Aos 40 minutos, Everton recebeu bola na área, mas Barreto, do Criciúma, chutou uma segunda bola que estava em campo e atrapalhou a jogada. Pênalti inédito e marcado corretamente. Gabigol cobrou aos 43 e saiu para a galera. Com a vantagem, os cariocas seguraram o resultado até o apito final.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 20 horas, no Barradão, em Salvador. Enquanto o Criciúma receberá o Fortaleza, às 19 horas, no Heriberto Hulse, em Criciúma, em jogo atrasado da segunda rodada.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 CRICIÚMA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Luiz Araújo), De la Cruz, Gerson (Gabriel), Arrascaeta e Everton; Pedro. Técnico: Tite.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco (Tobias Figueiredo); Barreto, Newton, Allano (Ronald Lopes), Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Felipe Vizeu depois Éder). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Rodrigo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 30, e Gabriel, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - David Luiz, Viña, Gabriel e Everton (Flamengo); Claudinho, Rodrigo, Barreto, Fellipe Mateus, Éder, Arthur Caike e Alisson (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Allano (Criciúma).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 60.127 torcedores.