DESTAQUE TRICOLOR

Gabriel Xavier ganha elogios de Ceni e busca consolidação entre os titulares do Bahia

Zagueiro foi titular contra o Fluminense e conseguiu bom desempenho

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de abril de 2024 às 16:23

Gabriel Xavier foi titular contra o Fluminense e ganhou elogios de Rogério Ceni Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A virada sobre o Fluminense valeu ao Bahia o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Além dos três pontos, a postura da equipe em campo agradou boa parte dos tricolores. O Esquadrão fez um jogo equilibrado e pouco sofreu defensivamente. Entre os destaques individuais, o zagueiro Gabriel Xavier teve bons motivos para festejar a titularidade.

Escolhido para substituir Kanu, que foi titular em boa parte da temporada e ficou no banco de reservas, Gabriel Xavier formou a dupla de zaga com Cuesta e não decepcionou. De acordo com o site Sofascore, que analisa as estatísticas dos atletas, o prata da casa conseguiu seis cortes, dois desarmes, uma interceptação e acertou 76% dos passes. Números que fizeram o jogador receber elogios de Rogério Ceni.

“Não só o Gabriel [Xavier] fizemos uma partida muito próxima do que a gente deseja para o time. Marcamos pressão, fizemos os sacrifícios de voltar e marcar. Thaciano fez muito isso. Ademir fez uma ótima partida. Todos acho que foram bem. O Gabriel também, na minha opinião, fez um ótimo jogo”, disse o treinador.

A entrada de Gabriel Xavier no time era um pleito antigo de parte da torcida tricolor. O jogador de 22 anos vem deixando boa impressão desde a temporada passada, mas ainda não emplacou uma sequência entre os titulares sob o comando de Rogério Ceni.

Esse ano, Gabriel atuou em 13 partidas, a maioria em duelos em que Rogério Ceni rodou o elenco. A presença dele na escalação inicial diante do Fluminense foi uma surpresa, já que Kanu goza de prestígio desde que chegou ao clube, no início do ano passado. Apesar de Xavier ter agora um bom caminho para agarrar a vaga na equipe, Ceni adotou o mistério e não garantiu se repetirá a escalação nos próximos jogos.

“Eu nunca falo sobre escalações futuras. Para mim todos são muito importantes. Tomamos gols como tomamos em outros jogos, mas contra o Fluminense ficou escondido. O gol veio de uma falha de um lateral, mas ficou escondido. O Fluminense não teve muita força no jogo aéreo. Mas repito, foi uma boa partida do Gabriel, nada impede que ele possa jogar outros jogos. O Cuesta está com uma pequena lesão no nariz, temos que ver como vamos resolver isso. Ao longo do campeonato ter opções vai ser muito importante”, afirmou.

FOCO NO CLÁSSICO

Com Gabriel Xavier ou não no time, o Bahia tem um grande desafio pela frente. O próximo compromisso do tricolor no Brasileirão será o clássico contra o Vitória. As equipes se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Barradão, pela terceira rodada.

Apesar da maratona de jogos que o Esquadrão vem enfrentando entre o Brasileiro e a Copa do Nordeste, Rogério Ceni garante que o time estará pronto para fazer um grande jogo na casa do adversário.

“Acho que temos tempo suficiente para recuperar. O cansaço não é desculpa para esse jogo. Com cinco dias é suficiente para ter, se não a mesma, com uma alteração ou outra, como foi do Inter para cá. Podemos ter uma ou duas mudanças, mas é tempo para se recuperar”, disse o treinador, antes de completar: