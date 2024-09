PARALIMPÍADAS

Gabrielzinho volta à faculdade e é ovacionado pelos colegas

Gabrielzinho, maior destaque brasileiro dos Jogos Paralímpicos de Paris, voltou às aulas na faculdade em Juiz de Fora (MG). O atleta cursa jornalismo na UniAcademia, e foi recebido com festa pelos colegas e professores.

Os alunos e docentes de Jornalismo e Publicidade e Propaganda prepararam uma entrada especial para Gabrielzinho, rodeado de balões coloridos, abraços e ao som de muitas palmas e da música “We Are The Champions”, do Queen.