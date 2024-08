ESPORTE

Paralímpiadas 2024: Gabrielzinho avança na liderança e Brasil leva 7 nadadores às finais

Em Paris, o primeiro dia da natação paralímpica na Arena La Défense começou bem para o Brasil. Nesta quinta-feira (29), o nadador Gabriel Araújo avançou na liderança e garantiu vaga na final de 100 metros costas, na categoria S2 – destinada a nadadores com deficiência física severa.

Gabrielzinho conquistou o vice-campeonato paralímpico nos 100m costas S2. O mineiro de 22 anos, atual bicampeão mundial da prova, confirmou seu favoritismo ao liderar as eliminatórias com um tempo de 1min59s54, pouco mais de dois segundos à frente do chileno Alberto Caroly Abarza Diaz, que é o atual campeão paralímpico.