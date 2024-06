NOVA CHANCE

Gilberto celebra mudança de patamar do Bahia e mira titularidade da lateral: ‘Estou 100% pronto’

Com Arias convocado para a Copa América, jogador ganhará sequência no tricolor

Publicado em 7 de junho de 2024 às 15:26

Uma das principais contratações do Bahia após a chegada do Grupo City ao tricolor, no ano passado, o lateral Gilberto vive a expectativa de voltar a ser titular da equipe. Com a ida de Santiago Arias para a seleção colombiana que disputará a Copa América, nos Estados Unidos, o camisa 2 tem o caminho aberto para assumir a posição nos próximos jogos do Brasileirão.

Em entrevista nesta sexta-feira (7), na Cidade Tricolor, Gilberto falou sobre o momento do colombiano, a disputa por posição, e garantiu que tem se dedicado ao máximo durante os treinos para agarrar a chance.

“Para quem briga por posição, como eu e o Cicinho, a melhor forma é com o Arias tendo chance na seleção, porque não é por lesão, por suspensão, é por um bom motivo para o outro atleta, todos ficam felizes. Eu estou dando o máximo nos treinos para ter a minha oportunidade, para brigar pelo meu espaço”, iniciou o jogador.

“Quando eu cheguei no ano passado era uma situação difícil, o time brigando na parte de baixo da tabela e já tendo que mostrar. Esse ano é uma situação diferente, o time está bem entrosado, conseguindo os resultados. Eu tenho que fazer o meu papel, me sinto 100% preparado e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe”, completou.

Titular no em boa parte da reta final da temporada passada, Gilberto iniciou o ano disputando posição com Arias. Ele atuou em 14 partidas no primeiro trimestre - 12 na condição de titular -, mas perdeu a briga após o início do Brasileirão. O jogador diz que entende o bom momento do colombiano e enxerga uma disputa sadia dentro do elenco.

“Jogador de time grande sempre quer jogar. A gente sabe que o Arias vem vivendo um bom momento, eu respeito e por isso busco dar o máximo nos treinos, venho me preparando, aprendendo com ele também, a gente sabe que tem sempre a aprender com jogadores da nossa posição, eu converso bastante com o Cicinho, que é um cara experiente. Aparecendo essa oportunidade, eu tenho que mostrar ao professor e à equipe que eu tenho condição de brigar pela posição”, afirmou.

MUDANÇA DE PATAMAR

Durante a conversa, Gilberto também foi questionado sobre a mudança de patamar do Bahia no Campeonato Brasileiro. No ano passado, ele chegou com o clube vivendo uma situação difícil na competição. O tricolor lutou contra o rebaixamento e só escapou na última rodada. Agora, o time é o vice-líder da Série A, com o mesmo número de pontos do líder Flamengo.

“Uma equipe brigando na parte de cima da tabela muda o ambiente, o dia a dia, trabalho, o mental dos atletas. É muito importante a gente manter esse nível, o padrão de jogo, para brigar lá em cima”, disse ele.