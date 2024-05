PARIS-2024

Ginasta ucraniana lidera grupo de atletas no revezamento da tocha olímpica

O revezamento da tocha olímpica pelas ruas de Marselha nesta quinta-feira (9) foi uma homenagem ao Dia da Europa e, em especial, para a Ucrânia, devastada pela guerra com a Rússia. Os franceses têm apoiado cada vez mais os ucranianos e fizeram questão que uma atleta daquele país conduzisse o símbolo da principal competição de esportes do planeta. A ginasta Mariia Vysochanska liderou o grupo de 28 atletas que participaram das festividades do dia.

"É muito difícil colocar em palavras todas as emoções que sinto", disse a atleta de 21 anos. "Sinto orgulho e uma felicidade incrível por a Ucrânia ter se tornado o 28º país (a carregar a chama com os países da União Europeia) e pelo nosso capitão ter me honrado ao me deixar carregar a chama olímpica."