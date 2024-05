Giroud anuncia a sua aposentadoria da seleção francesa após a Euro-2024

Maior artilheiro da seleção francesa, o atacante Giroud anunciou, nesta sexta-feira, a aposentadoria da equipe nacional. A sua última participação será marcada com a disputa da Euro-2024, que terá início no dia 14 de junho, e será realizada na Alemanha.

"Quando você faz uma escolha dessas, é também para aproveitar um pouco mais a família. É preciso dizer que essa será a minha última competição com a França. A seleção vai acabar para mim depois da Euro. Vou sentir falta, mas é preciso abrir o espaço para os jovens", afirmou o jogador que foi campeão da Copa do Mundo de 2018.

Maior goleador da história da seleção, o artilheiro balançou as redes em 57 oportunidades. Outra marca impactante está no número de participações: ele tem 131 jogos no currículo e só fica atrás de Lloris (145), e do ex-zagueiro Thuram (142).