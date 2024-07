MATOU A MÃE

Goleiro Bruno tenta se reaproximar do filho após assinatura de contrato com o Botafogo

Em liberdade condicional depois de cumprir pena pelo assassinato de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernades tenta se reaproximar de seu filho, Bruninho Samudio. A tentativa de contato ocorreu quando Bruninho assinou contrato para integrar a base do Botafogo, momento em que o pai do jovem o seguiu nas redes sociais.

Enquanto Bruninho dá os primeiros passos em sua carreira no futebol, Bruno luta para manter a relevância no esporte. Participando de jogos amadores e times de várzea. Segundo informações divulgadas pelo portal Extra, o motivo dessa aproximação com o filho seria para ajudá-lo no futebol.