SÉRIE B

Goleiro do Guarani é rebaixado pela terceira vez consecutiva

Vladimir sofreu o rebaixamento do Avaí em 2022, do Santos em 2023, e agora do Guarani

Marina Branco

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 18:27

Vladimir, goleiro do Guarani Crédito: Raphael Silvestre/Guarani FC

O goleiro Vladimir foi titular no Avaí em 2022, quando caiu para a Série B, esteve na queda do Santos no ano passado, e nesta temporada vive seu terceiro rebaixamento seguido com o Guarani, rebaixado à Série C para o ano que vem.

Das 37 partidas jogadas pelo Guarani na Série B, 23 tiveram Vladimir no gol, com 31 redes balançadas ao longo da temporada. Foram apenas seis jogos em que o goleiro saiu vitorioso ao lado do Brinco de Ouro. Com o fim da Série B, seu contrato se encerra, e ele volta ao seu vínculo com o Santos, agora na Série A, válido até dezembro do ano que vem.

Além dele, outro atleta sofre a dor do rebaixamento pela segunda vez consecutiva - Luan Dias, também do Guarani, caiu pela segunda vez em cerca de um ano, vindo do Santos. No Peixe, ele não foi titular na campanha que o derrubou para a Série B, mas jogou oito jogos de ida no Brasileirão.

Luan Dias, do Guarani Crédito: Divulgação I Guarani

Já no Guarani, foram duas assistências e um gol em 26 jogos, participando da pior campanha da história do Guarani, que ficará abaixo de 40 pontos nesta temporada. A queda do Bugre veio, inclusive, duas rodadas mais cedo, após passar 30 jogos na lanterna do campeonato.