SÉRIE B

Guarani pode ser rebaixado na próxima rodada da Série B mesmo com vitória

Time perdeu os últimos três jogos que disputou, contra Sport, Novorizontino e Goiás

Em situação praticamente irreversível na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani pode ter seu rebaixamento confirmado na próxima rodada, em que duela com o Amazonas. A única alternativa para o time é a vitória e, mesmo assim, pode não ser suficiente.

Após duas vitórias seguidas, o Guarani ainda acreditava, mas perdeu os últimos três jogos: Sport (4 a 0), Novorizontino (2 a 0) e Goiás (1 a 0). Com isso, estacionou nos 31 pontos na 20ª e última colocação. Pode, portanto, chegar a 40 pontos com 11 vitórias.

Entretanto, três times podem ultrapassar essa marca na próxima rodada. A Chapecoense, 15ª colocada, tem 40 pontos, seguida por CRB, com 39, e Ponte Preta, com 38.

A partida diante do Amazonas será realizada na terça-feira, às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas. Depois, ainda pega Brusque (fora) e Ceará (casa). Como os jogos dos adversários serão realizados antes, o Guarani entrará em campo sabendo de sua situação.

CRB e Chapecoense jogam no fim de semana. Os alagoanos recebem o Goiás no sábado, às 17h, enquanto os catarinenses duelam no domingo, às 18h30, com o Sport, fora de casa. A Ponte Preta joga na segunda-feira, às 18h30, em visita ao Vila Nova.