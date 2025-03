SEPARAÇÃO

Goleiro quebra silêncio após rumores de ter sido traído por esposa com personal

Marc-André ter Stegen anunciou o divórcio com Daniela Jehle no início de fevereiro

O goleiro do Barcelona Marc-André ter Stegen negou os boatos de que seu divórcio com Daniela Jehle teria sido motivado por uma traição da ex-esposa com um personal trainer. O alemão anunciou o fim de seu casamento após sete anos juntos na semana passada, através das redes sociais. As informações foram divulgadas pela revista Quem.>