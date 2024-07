BRASILEIRÃO

Grêmio x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A derrota para o Fortaleza fora de casa e o triunfo do Corinthians contra o Criciúma deixaram o Vitória com a mesma pontuação para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na busca por recuperar a vantagem para a zona da degola, o Leão continua longe de Salvador para enfrentar o Grêmio neste domingo (21), em jogo válido pela 18ª rodada da competição.

Em mais uma rodada fora do Z-4, o Leão vai entrar no campo do Estádio Centenário na 16ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na 18ª posição do Brasileirão, com 11 pontos conquistados em 15 partidas - duas a menos que o rubro negro baiano. Confira informações sobre a partida.