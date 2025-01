CONTRATAÇÕES

Guarani acerta com Luiz Miguel, ex-Fortaleza, e chega a 13 reforços em 2025

Luiz Miguel tem apenas 22 anos e começou a carreira no Paulista, de Jundiaí

O Guarani acertou com o seu 13º reforço para a disputa do Campeonato Paulista. O atacante Luiz Miguel, ex-Fortaleza e que estava no futebol português, já está no Brinco de Ouro e aguarda os resultados dos exames para ser anunciado oficialmente pelo clube de Campinas.

Luiz Miguel tem apenas 22 anos e começou a carreira no Paulista, de Jundiaí. Deixou o Brasil muito jovem para jogar no Alverca, de Portugal. Antes de se profissionalizar, foi emprestado pelo Fortaleza, em 2021, para a equipe sub-20.

Depois do Fortaleza, jogou no North Texas, dos Estados Unidos. Voltou para o Alverca e chegou pela primeira vez ao profissional em 2023. Foram 43 jogos, seis gols e três assistências.

A estreia do Guarani no Paulistão acontecerá no dia 15, às 19h30, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time de Campinas está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.