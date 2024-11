FUTEBOL

Guardiola brinca sobre assumir a Seleção Brasileira: 'Não sou mais opção'

Técnico do Manchester City ironizou pergunta após time inglês sofrer goleada para o Sporting por 4x1 pela Liga dos Campeões

Pep Guardiola mostrou bom humor mesmo após a goleada por 4x1 sofrida pelo Manchester City para o Sporting, pela Liga dos Campeões. De quebra, ainda fez piada com o interesse da Seleção Brasileira em sua contratação. O técnico respondeu sobre a chance de assumir a equipe verde e amarela, mas disse que não seria mais cogitado para o cargo diante da derrota na Champions.

"Depois de perder de 4x1, já não sou mais uma opção para a seleção brasileira. Mais do que nunca, quero agora levantar o Manchester City e devolver esse clube ao seu nível máximo", afirmou.

A derrota aconteceu na quarta-feira (5), no Estádio José Avalade. O time inglês saiu na frente com Foden, com três minutos de jogo. Mas o Sporting conseguiu a virada - e a goleada - graças ao protagonismo de Gyökeres. O atacante sueco anotou um hat-trick, quase marcou o quarto e ainda iniciou a jogada para o gol de Maxi Araújo.