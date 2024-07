FUTEBOL

Guardiola coloca Rodri como favorito na disputa pelo prêmio da Bola de Ouro

Além dos bons desempenhos com camisa do City, jogador foi um dos destaques da Espanha na Eurocopa

À frente do Manchester City, que vem realizando a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o técnico Pep Guardiola comentou sobre os jogadores favoritos ao prêmio da Bola de Ouro. Na conversa com os jornalistas, ele elegeu o meia Rodri, seu comandado no time inglês, como principal candidato.