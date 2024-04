FUTEBOL EUROPEU

Guardiola isenta Haaland de críticas e indica Ederson como titular na Liga dos Campeões

Manchester City recebe o Real Madrid em jogo de volta das quartas de final

Estadão

Publicado em 12 de abril de 2024 às 19:42

Pep Guardiola, técnico do Manchester City Crédito: Divulgação/Manchester City

Recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da perna direita, o goleiro Ederson foi preservado no empate por 3 a 3 entre Manchester City e Real Madrid, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A escolha por Ortega gerou inúmeras críticas, o que fez o técnico Pep Guardiola indicar o retorno do brasileiro para o embate de volta, na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

"Ederson ainda é o titular. Ele já estava pronto para enfrentar o Real Madrid e vai estar para os próximos jogos. Tomamos essa decisão com base em muitas razões", disse o treinador

Guardiola precisou responder perguntas sobre as críticas sofridas por Haaland após o jogo com o Real Madrid. O treinador saiu em defesa do seu atacante e o colocou como um dos melhores do mundo na posição.

"Haaland é um jogador jovem, tem espaço para melhorar, mas melhorar é mais uma questão da equipe do que dele. Ele não estava envolvido? Marcamos três gols, mas ele tinha dois zagueiros por perto... e não é fácil. É a posição mais difícil em campo. Dois contra um. Eles estavam muito próximos e são ótimos defensores. Ele precisa jogar mais minutos, aprender o que você tem que fazer. Mas o objetivo não é a Bola de Ouro, o objetivo é ganhar troféus e ele conseguiu. Teríamos ganhado cinco troféus no ano passado sem ele?", pontuou.

O treinador também despistou sobre possíveis retornos de Ake, De Bruyne e Walker, que desfalcaram o Manchester City no empate com o Real Madrid. A expectativa é que ao menos um deles esteja apto para atuar.