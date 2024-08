FÓRMULA 1

Hamilton celebra crescimento na temporada, mas ainda não se vê na briga pelo título

Vencedor de duas das três últimas corridas antes da pausa para as férias na Fórmula 1 - herdou o primeiro lugar na Áustria após desclassificação de George Russell - o inglês Lewis Hamilton ainda não se vê na disputa pelo título da temporada. Mesmo com 10 Grandes Prêmios pela frente.

Apenas na sexta colocação do Mundial de Pilotos, com 150 pontos, diante de 277 do líder Max Verstappen, da Red Bull, o inglês vê a McLaren na frente da Mercedes e principal candidata a desbancar o tricampeão. Lando Norris é o segundo na classificação, com 78 pontos a menos que o holandês.