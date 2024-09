ESPORTE

Hamilton diz ter passado por depressão, bullying, racismo e pressão na F-1

"Quando eu tinha 20 anos, passei por algumas fases realmente difíceis. Quer dizer, lutei com a saúde mental ao longo da minha vida. Depressão (eu tive) desde muito cedo, quando eu tinha uns 13 anos. Acho que foi a pressão das corridas e das dificuldades na escola, o bullying. Eu não tinha ninguém com quem conversar", disse o piloto ao jornal Sunday Times.

"É uma ótima maneira de entrar em contato comigo mesmo, com meus sentimentos íntimos, e entender o que posso fazer", explicou, lembrando que as sessões com a terapeuta não funcionaram para ele. "Falei com uma mulher, anos atrás, mas não ajudou muito. Eu gostaria de encontrar alguém hoje."