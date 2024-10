LA LIGA

Hansi Flick evita comparar Barça x Real com clássicos alemães: 'Não há nada como El Clasico'

Equipes se enfrentam neste sábado (26), no Santiago Bernabéu

Acostumado aos grandes jogos na Alemanha, Hansi Flick, técnico do clube catalão, colocou o confronto entre Real Madrid e Barcelona, marcado para este sábado, no Santiago Bernabéu, em um patamar bastante elevado em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira. "Temos muita rivalidade na Alemanha, mas não há nada como o 'El Clasico'. Mal posso esperar".

Pronto para o confronto mais aguardado do torneio, o treinador alemão demonstrou estar preparado para disputar o seu primeiro confronto diante do time merengue com a missão de manter a liderança isolada. "Temos nossas ideias e filosofias."