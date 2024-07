SEGUE VIVA

Holanda deslancha no fim, faz 3x0 na Romênia e vai às quartas da Eurocopa

Gakpo e Malen, duas vezes, marcaram os gols dos holandeses

Estadão

Publicado em 2 de julho de 2024 às 15:11

Atacante Gakpo marcou um dos gols na vitória da Holanda sobre a Romênia Crédito: Divulgação/UEFA

A Holanda falhou na pontaria, abusou das chances desperdiçadas, porém deslanchou nos minutos finais e superou a Romênia por 3 a 0, nesta terça-feira, avançando às quartas de final da Eurocopa. O duelo foi amplamente dominado pelos holandeses, que poderiam ter aplicado uma goleada, mas deixaram para definir o placar somente nos minutos finais. Gakpo e Malen, duas vezes, foram os autores dos gols da partida disputada na Allianz Arena, em Munique.

Nas quartas de final, a Holanda vai enfrentar o vencedor do confronto entre Áustria e Turquia, que será disputado ainda nesta terça. O duelo valendo vaga na semifinal está marcado para o dia 6, próxima sexta-feira, às 16 horas (horário de Brasília)

Apesar do favoritismo da Holanda nesta terça, foi a Romênia que surpreendeu nos primeiros minutos, esboçando pressão na defesa rival. O duelo, contudo, foi marcado pela forte marcação, num futebol mais burocrático, diante da falta de poder de fogo do ataque romeno. Na melhor tentativa, Man arriscou de longe aos 13 minutos e levou perigo para o goleiro Verbruggen.

Se a Romênia sofria para articular um lance mais criativo, a Holanda buscava espaços. Aos 19, encontrou. Diante das dificuldades no inchado meio-campo, a saída foi uma rápida articulação pela esquerda. Gakpo escapou dentro da área e mandou para as redes.

O gol mudou todo o cenário da partida. A Holanda ficou mais à vontade em campo, buscando o ataque cada vez mais. O trio formado por Gakpo, Dumfries e Depay assustava a defesa romena a todo momento. Depay tentou até gol olímpico, assustando o goleiro romeno Florin Nita. Aos 43, Simons perdeu chance incrível na marca do pênalti, sem marcação.

O intervalo não arrefeceu o ímpeto holandês. No embalo da "onda laranja" nas arquibancadas, a Holanda sufocava o time romeno com jogadas pelas laterais, investidas pelo meio e perigo nas bolas paradas. Aos 12, após cobrança de escanteio na área, Van Dijk cabeceou firme e acertou o pé da trave. Um minuto depois, Depay também levou perigo em bola que raspou a trave. Aos 19, Gakpo mandou para as redes, mas o lance foi anulado pelo VAR.

As chances se acumulavam e a Holanda só não goleava por falta de pontaria e também devido à boa atuação do goleiro Nita. Do outro lado, a Romênia mal conseguia chegar ao ataque, longe de lembrar a equipe que esboçou pressão na defesa rival no início da partida.

De tanto insistir, o time holandês enfim chegou ao segundo gol aos 37 minutos, numa jogada improvável. Gakpo foi até a linha de fundo, conteve um empurrão do marcador dentro da área e viu a bola percorrer a linha antes de dar passe para trás para Malen completar para as redes.