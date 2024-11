F1

Homenagem a Senna, com Hamilton, é adiada para domingo após temporal em Interlagos

Tanto o treino quanto a homenagem foram postergados em razão da chuva forte

A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 adiou a homenagem que seria feita ao ídolo Ayrton Senna, neste sábado, no Autódromo de Interlagos. A decisão aconteceu pouco minutos depois de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de postergar o treino classificatório para domingo, em razão do temporal que atingiu a região do circuito paulistano.