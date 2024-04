COMPRARIA?

Hotel na Eslovênia leiloa cama em que Cristiano Ronaldo dormiu

Um hotel na Eslovênia teve uma iniciativa, no mínimo, curiosa: está leiloando a cama em que Cristiano Ronaldo dormiu. O Grand Plaza Hotel & Congress Centre, em Ljubliana, foi o local que hospedou a seleção de Portugal durante o amistoso entre as duas equipes, no dia 26 de março. Agora, alguns dias depois, o estabelecimento decidiu aproveitar a estadia do astro em suas dependências para um leilão beneficente.