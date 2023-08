Ídolo do Botafogo se revolta e dá soco em monitor do VAR; veja

Ídolo do Botafogo, o ex-atacante Loco Abreu teve mais um dos seus episódios de "loucura". Técnico do César Vallejo, o uruguaio perdeu a cabeça e quebrou o monitor do VAR durante a partida contra o Tarma, pelo Campeonato Peruano.



Tudo começou quando a equipe do treinador sofreu um gol aos 54 minutos do segundo tempo, sendo que a arbitragem havia prometido jogo apenas até os 51. Revoltado, Loco Abreu reclamou diretamente com o juiz e recebeu o cartão vermelho. Na saída, ainda chutou a bola em direção ao gramado. Em seguida, o furioso ex-jogador foi em direção ao monitor do VAR e deu um soco na tela, derrubando o objeto.