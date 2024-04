SUSTO

Ídolo do vôlei brasileiro, Tande sofre infarto e se recupera em hospital

Campeão olímpico revelou que teve 98% de entupimento em uma artéria, 78% numa segunda e 73% em uma terceira: "Fiquem atentos aos sinais"

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 15:25

Tande ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona-1992 Crédito: Fernando Mucci/Reprodução/Instagram @tandevolei

Ídolo do vôlei brasileiro, Alexandre Samuel, o Tande, passou por um enorme susto. O campeão olímpico revelou, nas redes sociais, que sofreu um infarto na última sexta-feira (12). Segundo ele, uma de suas artérias do coração chegou a estar com 98% de entupimento e outras duas, com 78% e 73%.

"Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%", disse.

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Barcelona-1992, o ex-atleta afirmou que seu coração deu alguns sinais que havia um problema, mas ele não se preocupou. Na imagem postada nos Stories do Instagram, Tande parece estar deitado em uma cama de hospital.

"Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus", falou o ex-atleta, que colocou um avatar seu com as mãos juntas, como em oração e agradecimento. "Obrigado meu Deus!!", escreveu.

Tande revelou, via Stories, que sofreu um infarto Crédito: Reprodução

Tande foi um dos principais nomes do Brasil na conquista do ouro inédito do vôlei masculino na Olimpíada de Barcelona, em 1992. O ex-ponteiro esteve presente também em Atlanta-1996 e Sydney-2000. Além das quadras, Tande também atuou no vôlei de praia, formando dupla com Giovane Gávio, entre 1996 a 2000. Em 2001, foi campeão do circuito mundial ao lado de Emanuel.