AMISTOSOS

Inglaterra divulga convocados para os jogos contra Brasil e Bélgica; veja

Lista inclui os astros Harry Kane, do Bayern de Munique, e Bellingham, do Real Madrid

Publicado em 14 de março de 2024 às 14:25

Jude Bellingham está na lista de convocados pela Inglaterra Crédito: Divulgação/@England

A Federação de Futebol da Inglaterra anunciou, nesta quinta-feira, a lista de convocados para os dois amistosos internacionais do mês de março, onde os ingleses vão enfrentar o Brasil e a seleção belga. Jude Bellingham, destaque do Real Madrid, e Harry Kane, centroavante do Bayern de Munique, estão na lista para os dois confrontos.

Os jogos estão marcados para os dias 23 e 26 de março e o Brasil é o primeiro rival a ser batido. O técnico Gareth Southgate procurou mesclar a relação com jogadores experientes e também com algumas surpresas.

Apesar de apostar na renovação, o comandante inglês não abriu mão da experiência de Harry Kane, um dos principais nomes do Bayern de Munique. Apesar da pouca idade, Jude Bellingham, 20 anos e astro do Real Madrid, também integra a lista.

O atacante Ivan Toney está de volta à seleção após cumprir uma suspensão de oito meses por violar as regras de apostas da Federação Inglesa. A lista conta ainda com mais duas surpresas. As presenças de Gordon, atacante do Newcastle, e também do zagueiro Branthwaite, do Everton, que foram chamados pela primeira vez para a seleção principal.

De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, a lista ganha importância por ser a última chamada antes da lista oficial que o treinador vai divulgar para definir os 23 jogadores que vão defender a Inglaterra na Eurocopa.

A competição acontece entre os dias 14 de junho e 14 de julho e será disputada na Alemanha. Os ingleses estão no Grupo C do torneio e vão enfrentar na fase de grupos a Dinamarca, a Eslovênia e a Sérvia.

Confira os convocados da Inglaterra:

Goleiros: Johnstone (Crystal Palace), Pickford (Everton), Ramsdale (Arsenal).

Defensores: Branthwaite (Everton), Chilwell (Chelsea), Dunk (Brighton), Gomez (Liverpool), Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Stones (Manchester City), Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Gallagher (Chelsea), Henderson (Ajax), Maddison (Tottenham), Rice (Arsenal).