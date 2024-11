FUTEBOL

Inglaterra sofre oito desfalques para jogos decisivos da Liga das Nações

Foden, Grealish e Palmer estão entre os atletas cortados para o duelo contra Grécia e Irlanda

Lee Carsley assumiu a seleção inglesa interinamente confiante em dias de paz. O substituto de Gareth Soutghate, porém, não imaginava que as lesões fossem atrapalhar seus jogos de despedida. Prestes a passar o bastão para Thomas Tuchel, que assume no começo de 2025, o comandante teve de cortar impressionantes oito peças importantes para os duelos com Grécia e Irlanda pela rodada final da fase de grupos da Liga das Nações B.

Lateral imprescindível no Liverpool, Alexander-Arnold foi substituído no primeiro tempo diante do Aston Villa, no fim de semana, com problema na coxa. E o Liverpool já iniciou sua corrida contra o tempo para tê-lo na Liga dos Campeões diante do Real Madrid, daqui 17 dias. A avaliação é de que serão duas semanas de tratamento e reabilitação.