CAMPEONATO BAIANO

Ingressos para o segundo Ba-Vi da final serão vendidos a partir de quarta-feira (3)

Partida na Fonte Nova terá a presença apenas da torcida do Bah

Os ingressos para o segundo clássico Ba-Vi da final do Campeonato Baiano serão vendidos a partir desta quarta-feira (3). O anúncio foi feito pelo tricolor, nesta segunda-feira (1º). A partida, marcada para o domingo (7), na Fonte Nova, terá a presença apenas da torcida do Bahia.

A partir de quarta-feira, a comercialização será exclusiva para os sócios. Já na quinta-feira (4), as vendas serão abertas para os sócios Esquadrão da Sorte. O público geral poderá adquirir os bilhetes a partir da sexta-feira (5).

Ainda juntando os cacos da derrota por 3x2 para o Vitória no jogo de ida, neste domingo (31), no Barradão, o Esquadrão conta com o apoio da torcida para conseguir uma virada.