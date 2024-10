FUTEBOL

Iniesta chora em despedida e anuncia próximos passos: 'Começando curso de treinador'

Ex-jogador promoveu evento de despedida e afirmou: 'Não posso estar muito longe do futebol'

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 15:20

Iniesta em ação pelo Vissel Kobe Crédito: Divulgação/J League

Um dos maiores nomes da história do Barcelona e da seleção da Espanha, Andrés Iniesta se despediu de forma oficial do futebol nesta terça-feira (8) ao promover um evento de despedida que contou com personalidades do clube catalão e também do futebol local. Em lágrimas, o meio-campista disse agora pensar nos próximos passos.

"Não posso estar muito longe do futebol. Tem sido a minha vida e vai continuar sendo. Mas estou começando outros projetos e já estou iniciando o curso como treinador", afirmou o jogador.

A despedida foi prestigiada por vários segmentos do futebol. Compareceram dirigentes, atletas do elenco atual e ainda nomes históricos do Barcelona, clube onde Iniesta firmou uma grande identificação.

Emocionado durante o pronunciamento, ele disse estar realizado por sua história. "Essas lágrimas são de emoção e orgulho, não são de tristeza. São lágrimas daquele menino de Fuentealbilla que tinha o sonho de ser jogador de futebol e nunca desistir. Esses valores foram essenciais em minha vida"x

E não foi só o Barcelona o tema central do discurso de Iniesta. Autor do gol do título da Copa do Mundo de 2010, o ex-meia festejou o fato de ter tido uma passagem marcante também pela seleção espanhola.

"Tive o privilégio e a honra de ter vivido a melhor época da seleção nacional", afirmou o autor do gol na vitória de 1x0 sobre a Holanda no Mundial realizado na África do Sul.

O agora ex-jogador de 40 anos estava sem clube desde junho, período em que o seu contrato com o Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, terminou. Marcado pelos 16 anos com a camisa do Barcelona, ele manifestou o desejo de um dia retornar ao clube catalão.