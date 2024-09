JOGO ATRASADO

Inter empata com o Red Bull Bragantino e Bahia se mantém no G6 do Brasileirão

Colorado chegou aos 42 pontos, mas não ultrapassou o time baiano

Estadão

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 21:29

Inter saiu na frente, levou virada mas impediu a derrota fora de casa Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional perdeu a chance de embalar a quinta vitória seguida no Brasileirão para colar na briga pelo G-4. Nesta quarta-feira, em jogo remarcado da 16ª rodada, o time gaúcho visitou e ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os visitantes dominaram grande parte da partida e saíram na frente, mas acabaram levando a virada e depois tiveram que buscar o empate.

Com o resultado, o Internacional se manteve na oitava colocação com 42 pontos. O Red Bull Bragantino, por sua vez, é o 12º colocado com 32. Esse foi o terceiro jogo seguido sem derrota do time paulista em casa neste Brasileirão, mas chegou ao terceiro sem vitórias no retrospecto geral.

Vale lembrar, que a partida não foi disputada em julho, junto com as demais partidas da 16ª rodada, pois na época a CBF marcou os dois jogos do Internacional contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, que haviam sido reagendados por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, no começo de maio. O Internacional foi eliminado naquela fase.

Mesmo jogando fora de casa, o Internacional começou a partida fazendo pressão na área adversária, tanto que não demorou para abrir o placar. Aos 11 minutos, em uma bela jogada, Alan Patrick tocou de calcanhar para Bernabei, que cruzou na medida para Borré, que de cabeça, só teve o trabalho de estufar as redes, sem chances para o goleiro Cleiton.

A partir daí, o Red Bull Bragantino respondeu e chegou com perigo algumas vezes, mas viu o Internacional balançar as redes novamente, mas desta vez houve impedimento no lance e o gol marcado por Gabriel Carvalho, em uma sobra de um escanteio, acabou não valendo. Nos minutos finais, os donos da casa chegaram ao empate. Aos 42, Jhon Jhon recebeu de Eduardo Sacha, cortou Igor Gomes, e bateu firme, sem chances para Rochet. Por isso, o duelo foi para o intervalo empatado.

Na volta para a etapa final, o Internacional tentou correr atrás do prejuízo e novamente fez pressão nos minutos iniciais do segundo tempo. A melhor chance veio aos 13, quando Alan Patrick recebeu na entrada da área, foi avançando e chutou de biquinho, mas Cleiton fez pela defesa para segurar o empate.

Mas, foi o Red Bull Bragantino que em um contra-ataque, conseguiu pular na frente do placar. Após boa trama, aos 29 minutos, Vitinho arriscou de fora da área, a bola desviou em Barbanei e morreu no fundo da rede. Porém, dois minutos depois, o Internacional voltou a deixar tudo igual. Aos 31, Gustavo Prado arriscou e Cleiton fez a defesa, mas Enner Valencia completou no rebote. Por isso, o duelo terminou com o empate por 2 a 2, apesar das chances nos últimos minutos.