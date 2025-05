AMISTOSO

Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Amistoso preparatório para a Copa América, a partida será disputada na Neo Química, em São Paulo, às 21h30

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

Brasil

A Seleção Brasileira chega embalada pela vitória sobre os Estados Unidos no último amistoso e conta com o retorno da craque Marta. Sob o comando de Arthur Elias, a equipe busca encerrar um jejum de três jogos sem vencer o Japão, última vitória foi em novembro de 2023. O jogo também marca o reencontro entre as seleções após o confronto nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando o Japão venceu por 2 a 1. >

Japão

A Seleção Japonesa vive excelente fase e vem embalada pelo título da She Believes Cup 2025, superando os Estados Unidos na final. Com isso, subiu para o 5º lugar no ranking da FIFA. Com um histórico ligeiramente superior contra o Brasil, são sete vitórias contra seis das brasileiras, além de três empates, a equipe japonesa aposta na consistência tática para surpreender fora de casa. >