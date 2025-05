DE SAÍDA?

Rodrygo pode protagonizar a maior transferência da próxima janela de europeia

O Rayo pode trocar Real Madrid por Arsenal

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 17:12

Rodrygo Crédito: Real Madrid/Divulgação

Rodrygo pode ser protagonista da maior transferência do futebol mundial na próxima janela de transferências. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado da bola, o atacante do Real Madrid está na mira do Arsenal, que iniciou conversas para contratá-lo. Tudo isso somado a possível chegada de Nico Williams ao clube espanhol e a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico podem abrir caminho para a saída do brasileiro. >

Interesse do Arsenal

Rodrygo já tem um forte candidato a contratar seus serviços: o Arsenal, da Inglaterra. O clube de Londres iniciou contatos com o Real Madrid para checar a situação do atacante para a próxima temporada. E desponta como um dos poucos clubes no mundo com poder financeiro para fazer a contratação do astro. >

“Com certeza, o Arsenal está interessado. Considerando os salários de Rodrygo e quanto o Real Madrid vai pedir por ele, acho que apenas os principais clubes da Premier League, como Arsenal ou Manchester City, são possíveis destinos. Mas eu não acho que o City vai tentar pegá-lo porque Guardiola quer um elenco menor”, explica Di Marzio.>

Vinda de Xabi Alonso e interesse em Williams

Além de um clube interessado, o Real Madrid passa por profundas mudanças. Carlo Ancelotti foi treinar a seleção brasileira e Xabi Alonso assumiu o cargo de técnico. A temporada fracassada, sem o título espanhol ou da Champions, cria a expectativa da chegada de pelo menos um reforço de peso. Nico Williams, do Athletic Bilbao e da seleção da Espanha, é o nome de impacto mais forte no radar dos merengues. Gianluca Di Marzio explica como Alonso e Williams devem afetar futuro de Rodrygo: >

“O Arsenal iniciou conversas com o Real Madrid se eles estiverem dispostos a deixar Rodrygo ir, mas isso depende da decisão de Xabi Alonso. Se ele acha que Rodrygo pode fazer parte de sua equipe no futuro ou se ele acha que é melhor trazer Nico Williams, uma vez que o Real Madrid está interessado nele. Ele poderia mudar seus alas, trazer Nico Williams e deixar Rodrygo ir”.>

"Rodrygo e Nico Williams estão ligados. Se Nico Williams se juntar ao Real Madrid, Rodrygo pode ir. Caso contrário, se eles não tiverem outro ala ofensivo, acho que é difícil que Xabi Alonso dê luz verde para deixar Rodrygo se transferir para o Arsenal”.>

Potencial para transferência mais cara da janela

Atualmente, Rodrygo é o 15º jogador mais valioso do mundo, de acordo com os dados mais recentes do site especializado Transfermarkt. Seu valor estimado é de 100 milhões de euros, e entre todos os jogadores mais valiosos que ele, há poucas possibilidades de transferência. >