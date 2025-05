DIA DE DEFINIÇÂO

Com Bahia na disputa, saiba quando será o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Os duelos serão definidos na próxima segunda-feira (2)

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 16:08

Taça da Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Flamengo

Os oito confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, incluindo o do Bahia, serão definidos na próxima segunda-feira (2), por meio de sorteio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a partir das 15h30. >

Dos 92 clubes que disputaram esta edição da competição (12 deles a partir da terceira fase), restam apenas 16. São 12 da Série A (Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco), dois da Série B (Athletico-PR e CRB) e dois da Série C, Retrô e CSA.>

Ao contrário do que ocorreu no sorteio dos confrontos da terceira fase, dessa vez os 16 clubes não serão divididos por potes. Sendo assim, não há restrição de confrontos e todos os times podem se enfrentar. >

A CBF reservou as datas base de 30 de julho e 6 de agosto para a disputa dos jogos de ida e volta das oitavas. Ou seja, as partidas só vão ocorrer depois da Copa do Mundo de Clubes, que ocorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e conta com a participação de quatro clubes brasileiros: Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. >