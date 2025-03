FUTEBOL

Internacional acaba com hegemonia do Grêmio e volta a conquistar o Gauchão

Colorado empatou com o tricolor e encerrou jejum de títulos que vinha desde 2016



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 16 de março de 2025 às 20:44

Enner Valencia comemora gol do Internacional Crédito: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional

Acabou o jejum do Internacional. Depois de vencer o jogo de ida por 2x0, o Colorado empatou com o Grêmio em 1x1, na tarde deste domingo (16), no Beira-Rio, e voltou a conquistar o Campeonato Gaúcho após oito anos. De quebra, interrompeu a série de conquistas do rival e impediu o octa tricolor. Enner Valencia abriu o placar para o anfitrião em cobrança de falta e Wagner Leonardo, de cabeça, deixou tudo igual.>

Com o título, o Inter chegou à 46ª conquista estadual, ampliando a vantagem sobre o Grêmio, que tem 43. A equipe comandada por Roger Machado mostrou maturidade e soube controlar a decisão, contando com a experiência de jogadores que foram protagonistas na campanha invicta. Já o Grêmio, sob o comando de Gustavo Quinteros, ainda passa por um processo de reformulação e encontrou dificuldades para superar o rival na final.>

Apesar da derrota, o Grêmio valorizou sua campanha no campeonato e demonstrou evolução ao longo da competição. Com um elenco renovado e em busca de um novo padrão de jogo, a equipe chegou à final, mas não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro jogo O Inter, por sua vez, aproveitou o momento favorável e celebrou o fim do jejum estadual, consolidando-se novamente como o maior vencedor do Rio Grande do Sul.>

O primeiro tempo do Gre-Nal foi marcado por intensidade e equilíbrio, com o Grêmio tendo mais posse de bola nos minutos iniciais, enquanto o Internacional levava perigo nos contra-ataques. Logo no começo, Carbonero chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o passar do tempo, a partida ficou mais truncada, com ambas as equipes apostando em lançamentos longos e explorando jogadas aéreas.>

As melhores oportunidades surgiram na bola parada e nos chutes de fora da área. Carbonero quase abriu o placar ao desviar uma cobrança de escanteio, enquanto Alan Patrick obrigou Volpi a fazer boas defesas em duas finalizações de média distância. O Inter teve a chance mais clara nos minutos finais da etapa inicial, quando Victor Gabriel e, na sequência, Vitão desperdiçaram uma grande oportunidade dentro da área. No lance, os colorados pediram pênalti por um possível toque de mão de Lucas Esteves.>

O Grêmio, por sua vez, tentou responder com arremates de fora da área, principalmente com Camilo e Cristian Olivera, mas sem conseguir acertar o gol. O primeiro tempo terminou sem gols, refletindo o equilíbrio da partida, com as duas equipes buscando espaço, mas pecando na definição das jogadas.>

O Internacional voltou para o segundo tempo decidido a definir a partida e abriu o placar com um golaço de Enner Valencia. Aos dez minutos, o atacante cobrou uma falta de muito longe e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro, marcando um dos gols mais bonitos do clássico. O Inter cresceu e controlava as ações, mas o Grêmio respondeu rapidamente.>

Aos 16, o time tricolor buscou o empate em uma jogada de bola parada. Lucas Esteves cobrou uma falta fechada, e Wagner Leonardo se antecipou à marcação para desviar para as redes, deixando tudo igual no confronto. O gol incendiou o jogo, já que o Grêmio ainda precisava de mais dois gols para levar a decisão para os pênaltis. A partida ficou mais tensa, com muitas faltas e discussões, mas poucas oportunidades claras de gol. Melhor para o Inter, que soube administrar a vantagem e se encaminhou para a conquista do título.>

Nos minutos finais, o clima esquentou de vez, resultando em confusão generalizada e duas expulsões. Dodi, pelo lado do Grêmio, e Aguirre, pelo Inter, receberam o cartão vermelho antes do apito final. Apesar do nervosismo, o Internacional segurou o resultado e confirmou a taça, encerrando o clássico com festa colorada.>

FICHA TÉCNICA>

INTERNACIONAL 1x1 GRÊMIO>

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Rogel) e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Thiago Maia) e Alan Patrick; Carbonero (Wesley) e Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.>

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti (Dodi), Camilo e Edenilson (Monsalve); Amuzu (Arezo), Cristian Olivera (Pavón) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.>

GOLS - Enner Valencia, aos 10, e Wagner Leonardo, aos 16 minutos do segundo tempo.>

CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Borré (Internacional); Arezo, Igor Serrote e Villasanti (Grêmio).>

CARTÕES VERMELHOS - Aguirre (Internacional) e Dodi (Grêmio).>

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).>

RENDA - R$ 569.232,00.>

PÚBLICO - 49.295 torcedores.>